Google створив раду з питань етики штучного інтелекту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Американська транснаціональна корпорація Google оголосила про початок роботи міжнародної консультативної ради, яка буде розглядати етичні питання навколо штучного інтелекту та інших інноваційних технологій. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
"До ради, яка має опублікувати звіт наприкінці 2019 року, входять експерти з технологій та етики", - заявив старший віце-президент Google з глобальних справ Кент Уокер.
Новостворена консультативна рада має на меті надавати рекомендації для Google та інших компаній, які працюють над розробкою програмного забезпечення для розпізнавання облич та інших форм автоматизації, що викликає занепокоєння щодо расових упереджень й інших обмежень.
У компанії зазначається, що вже мають власні внутрішні етичні принципи щодо роботи з штучним інтелектом, які, зокрема, забороняють використовувати його для розробки зброї.
До складу ради входять 8 експертів. Рада проведе 4 засідання, перше з них - у квітні.
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Як повідомляв УНН, компанія Google розробила додаток Lookout, для людей з вадами зору, який у режимі реального часу називає те, що бачить через камеру телефону.