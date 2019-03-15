У Google розробили додаток для людей з вадами зору
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Компанія Google розробила додаток Lookout, для людей з вадами зору, який у режимі реального часу називає те, що бачить через камеру телефону, проте він доступний лише мешканцям США. Про це повідомили у Google, передає УНН.
Додаток вміє зчитувати об’єкти, текст, знаки, штрих-коди та гроші. Lookout має три режими роботи: дослідження, шопінг та читання. В основному режимі (дослідження) він використовує дані з камери для розпізнавання об’єктів перед пристроєм у реальному часі. Він вміє називати об’єкти, подавати звукові та піктографічні сигнали про них, а також вказувати до них напрямок. У режимі шопінгу додаток розпізнає штрих-коди та цінники. А в режимі зчитування тексту він розпізнає не об’єкти, а текст на них і відразу ж його озвучує. Користувач може налаштувати, наскільки детально алгоритми описуватимуть об’єкти в кадрі.
Як повідомляв УНН, 13 березня у сервісів компанії Google - пошукової системи Google, поштового клієнта Gmail і відеосервісу YouTube спостерігались збої по всьому світу.