В Google разработали приложение для людей с нарушениями зрения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Компания Google разработала приложение Lookout для людей с нарушениями зрения, которое в режиме реального времени называет то, что видит через камеру телефона, однако оно доступно только жителям США. Об этом сообщили в Google, передает УНН.
Приложение умеет считывать объекты, текст, знаки, штрих-коды и деньги. Lookout имеет три режима работы: исследование, шопинг и чтение. В основном режиме (исследования) он использует данные из камеры для распознавания объектов перед устройством в реальном времени. Оно умеет называть объекты, подавать звуковые и пиктографические сигналы о них, а также указывать к ним направление. В режиме шопинга приложение распознает штрих-коды и ценники. А в режиме считывания текста распознает не объекты, а текст на них и сразу же его озвучивает. Пользователь может настроить, насколько подробно алгоритмы будут описывать объекты в кадре.
Как сообщал УНН, 13 марта в сервисах компании Google - поисковой системе Google, почтовом клиенте Gmail и видеосервисе YouTube наблюдались сбои по всему миру.