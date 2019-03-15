В Google разработали приложение для людей с нарушениями зрения

Приложение умеет считывать объекты, текст, знаки, штрих-коды и деньги. Lookout имеет три режима работы: исследование, шопинг и чтение. В основном режиме (исследования) он использует данные из камеры для распознавания объектов перед устройством в реальном времени. Оно умеет называть объекты, подавать звуковые и пиктографические сигналы о них, а также указывать к ним направление. В режиме шопинга приложение распознает штрих-коды и ценники. А в режиме считывания текста распознает не объекты, а текст на них и сразу же его озвучивает. Пользователь может настроить, насколько подробно алгоритмы будут описывать объекты в кадре.

Как сообщал УНН, 13 марта в сервисах компании Google - поисковой системе Google, почтовом клиенте Gmail и видеосервисе YouTube наблюдались сбои по всему миру.