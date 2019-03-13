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У сервісів Google, Gmail і YouTube спостерігаються збої по всьому світу

У сервісів Google, Gmail і YouTube спостерігаються збої по всьому світу

Київ • УНН

 • 16092 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. У сервісів компанії Google - пошукової системи Google, поштового клієнта Gmail і відеосервісу YouTube спостерігаються збої по всьому світу з 4:00 за київським часом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Downdetector.

Найбільше повідомлень про проблеми з доступом та використанням цих ресурсів приходить з Японії, Гонконгу (Китай), Східної Австралії, країн Південно-Східної Азії, Мумбаї (Індія) і деяких штатів США.

За словами користувачів, найчастіша проблема з поштою Gmail - неможливість завантажити або відкрити вкладені файли.

На YouTube може повільно відкриватися відтворення відео або прямих трансляцій.

У пошуковій системі Google можуть спостерігатися проблеми з синхронізацією акаунтів.

За даними Downdetector, в Україні немає проблем з використанням цих сервісів.

Нагадаємо, соціальна мережа Instagram працювала з перебоями по всьому світу.

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