У сервісів Google, Gmail і YouTube спостерігаються збої по всьому світу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У сервісів компанії Google - пошукової системи Google, поштового клієнта Gmail і відеосервісу YouTube спостерігаються збої по всьому світу з 4:00 за київським часом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Downdetector.
Найбільше повідомлень про проблеми з доступом та використанням цих ресурсів приходить з Японії, Гонконгу (Китай), Східної Австралії, країн Південно-Східної Азії, Мумбаї (Індія) і деяких штатів США.
За словами користувачів, найчастіша проблема з поштою Gmail - неможливість завантажити або відкрити вкладені файли.
На YouTube може повільно відкриватися відтворення відео або прямих трансляцій.
У пошуковій системі Google можуть спостерігатися проблеми з синхронізацією акаунтів.
За даними Downdetector, в Україні немає проблем з використанням цих сервісів.
Нагадаємо, соціальна мережа Instagram працювала з перебоями по всьому світу.