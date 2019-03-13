У сервисов Google, Gmail и YouTube наблюдаются сбои по всему миру
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. У сервисов компании Google – поисковой системы Google, почтового клиента Gmail и видеосервиса YouTube наблюдаются сбои по всему миру с 4:00 по киевскому времени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Downdetector.
Больше всего сообщений о проблемах с доступом или использованием этих ресурсов приходит из Японии, Гонконга (Китай), Восточной Австралии, стран Юго-Восточной Азии, Мумбаи (Индия) и некоторых штатов США.
По словам пользователей, самая частая проблема с почтой Gmail – невозможность скачать или открыть вложенные файлы.
На YouTube может медленно открываться воспроизведение видео или прямых трансляций.
В поисковой системе Google могут наблюдаться проблемы с синхронизацией аккаунтов.
По данным Downdetector, в Украине нет проблем с использованием этих сервисов.
Напомним, социальная сеть Instagram работала с перебоями по всему миру.