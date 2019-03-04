По всему миру в Instagram наблюдаются сбои
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Социальная сеть Instagram работает с перебоями по всему миру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на downdetector.com.
Больше всего сообщений о сбоях в соцсети приходят из Парижа, Лондона, Милана, Берлина, северо-восточных штатов и Калифорнии в США, а также в Польше.
Есть также сообщения о сбоях от украинских пользователей в Киеве, Львове и Днепре.
Пользователи сообщают о том, что нельзя загрузить новые фото и обновить ленту.
Напомним, Министерство внутренних дел Украины призвало кандидатов в президенты подтверждать принадлежность своих аккантов в сетях Facebook и Instagram из-за угрозы недобросовестной агитации с фейковых аккаунтов.