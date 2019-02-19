МВС закликало кандидатів верифікувати свої акаунти у Facebook та Instagram
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Міністерство внутрішніх справ України закликало кандидатів у президенти підтверджувати приналежність своїх аканутів у мережах Facebook та Instagram через загрози недобросовісної агітації з фейковими акаунтами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МВС.
Він додав, що адміністрацією Facebook передбачено процедуру верифікації сторінок кандидатів – отримання блакитної позначки “blue badge” на підтвердження її автентичності.
Станом на 19 лютого 2019 року лише 9 з 44 офіційно зареєстрованих кандидатів мають “blue badge” на своїх офіційних сторінках.
Кіберполіція готова надати інформаційну та практичну допомогу усім кандидатам у президенти України щодо оперативного забезпечення верифікації їх сторінок у мережі Facebook.
Як повідомляв УНН, на переконання Постпреда України в ООН Володимира Єльченка, Росія готує ґрунт для того, щоб не визнати результати майбутніх виборів президента в Україні.