МВС закликало кандидатів верифікувати свої акаунти у Facebook та Instagram

Він додав, що адміністрацією Facebook передбачено процедуру верифікації сторінок кандидатів – отримання блакитної позначки “blue badge” на підтвердження її автентичності.

Станом на 19 лютого 2019 року лише 9 з 44 офіційно зареєстрованих кандидатів мають “blue badge” на своїх офіційних сторінках.

Кіберполіція готова надати інформаційну та практичну допомогу усім кандидатам у президенти України щодо оперативного забезпечення верифікації їх сторінок у мережі Facebook.

Як повідомляв УНН, на переконання Постпреда України в ООН Володимира Єльченка, Росія готує ґрунт для того, щоб не визнати результати майбутніх виборів президента в Україні.