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МВС закликало кандидатів верифікувати свої акаунти у Facebook та Instagram

МВС закликало кандидатів верифікувати свої акаунти у Facebook та Instagram

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Міністерство внутрішніх справ України закликало кандидатів у президенти підтверджувати приналежність своїх аканутів у мережах Facebook та Instagram через загрози недобросовісної агітації з фейковими акаунтами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МВС.

Він додав, що адміністрацією Facebook передбачено процедуру верифікації сторінок кандидатів – отримання блакитної позначки “blue badge” на підтвердження її автентичності.

Станом на 19 лютого 2019 року лише 9 з 44 офіційно зареєстрованих кандидатів мають “blue badge” на своїх офіційних сторінках.

Кіберполіція готова надати інформаційну та практичну допомогу усім кандидатам у президенти України щодо оперативного забезпечення верифікації їх сторінок у мережі Facebook.

Як повідомляв УНН, на переконання Постпреда України в ООН Володимира Єльченка, Росія готує ґрунт для того, щоб не визнати результати майбутніх виборів президента в Україні

Українські Національні Новини

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