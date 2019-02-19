МВД призвало кандидатов верифицировать свои аккаунты в Facebook и Instagram
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Министерство внутренних дел Украины призвало кандидатов в президенты подтверждать принадлежность своих аканутив в сетях Facebook и Instagram в связи с угрозами недобросовестной агитации с фейковыми аккаунтами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Он добавил, что администрацией Facebook предусмотрена процедура верификации страниц кандидатов - получение голубой отметки "blue badge" в подтверждение ее подлинности.
По состоянию на 19 февраля 2019 года только 9 из 44 официально зарегистрированных кандидатов имеют "blue badge" на своих официальных страницах.
Киберполиции готова оказать информационную и практическую помощь всем кандидатам в президенты Украины по оперативному обеспечению верификации их страниц в сети Facebook.
Как сообщал УНН, по убеждению Постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко, Россия готовит почву для того, чтобы не признать результаты будущих выборов президента в Украине.