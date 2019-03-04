По всьому світу в Instagram спостерігаються збої

Найбільше повідомлень про збої в соцмережі приходять з Парижа, Лондона, Мілана, Берліна, північно-східних штатів і Каліфорнії в США, а також в Польщі.

Є також повідомлення про збої від українських користувачів у Києві, Львові та Дніпрі.

Користувачі повідомляють про те, що не можна завантажити нові фото і оновити стрічку.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України закликало кандидатів у президенти підтверджувати приналежність своїх акаунтів у мережах Facebook та Instagram через загрози недобросовісної агітації з фейковими акаунтами.