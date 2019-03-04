По всьому світу в Instagram спостерігаються збої
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Соціальна мережа Instagram працює з перебоями по всьому світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на downdetector.com.
Найбільше повідомлень про збої в соцмережі приходять з Парижа, Лондона, Мілана, Берліна, північно-східних штатів і Каліфорнії в США, а також в Польщі.
Є також повідомлення про збої від українських користувачів у Києві, Львові та Дніпрі.
Користувачі повідомляють про те, що не можна завантажити нові фото і оновити стрічку.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України закликало кандидатів у президенти підтверджувати приналежність своїх акаунтів у мережах Facebook та Instagram через загрози недобросовісної агітації з фейковими акаунтами.