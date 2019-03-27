Google создал совет по вопросам этики искусственного интеллекта
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Американская транснациональная корпорация Google объявила о начале работы международного консультативного совета, который будет рассматривать этические вопросы искусственного интеллекта и других инновационных технологий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"К совету, который должен опубликовать отчет в конце 2019 года, входят эксперты по технологиям и этике", - заявил старший вице-президент Google по глобальным делам Кент Уокер.
Новообразованый консультативный совет имеет целью давать рекомендации для Google и других компаний, которые работают над разработкой программного обеспечения для распознавания лиц и других форм автоматизации, которые вызывают обеспокоенность расовых предубеждений и других ограничений.
В компании отмечается, что они уже имеют собственные внутренние этические принципы по работе с искусственным интеллектом, которые, в частности, запрещают использовать его для разработки оружия.
В состав совета входят 8 экспертов. Совет проведет 4 заседания, первое из них - в апреле.
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Как сообщал УНН, компания Google разработала приложение Lookout, для людей с недостатками зрения, который в режиме реального времени называет то, что видит через камеру телефона.