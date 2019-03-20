Google випустив перший дудл на основі штучного інтелекту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Компанія Google в четвер розмістила на стартовій сторінці свого пошуковика інтерактивний дудл (логотип, стилізований в честь якого-небудь свята або події), присвячений дню народження композитора Йоганна Себастьяна Баха. Це перший дудл, створений на основі штучного інтелекту, повідомляє УНН із посиланням на сам додаток.
"Дудл дозволить користувачам відчути себе композиторами і створити мелодію за допомогою технологій машинного навчання. Штучний інтелект в один клік перетворить набір нот на справжній витвір в музичному стилі Баха", - йдеться в повідомленні компанії.
Для навчання програми розробники використовували хорали композитора з відсутніми нотами і просили штучний інтелект відновити їх.
Відзначається, що користувачі зможуть створювати музичні твори і ділитися ними в соціальних мережах протягом двох днів (21 і 22 березня).
Як повідомляв УНН, компанія Google розробила додаток Lookout, для людей з вадами зору, який у режимі реального часу називає те, що бачить через камеру телефону.