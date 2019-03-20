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Google выпустил первый дудл на основе искусственного интеллекта

Киев • УНН

 • 10012 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Компания Google в четверг разместила на стартовой странице своего поисковика интерактивный дудл (логотип, стилизованный в честь какого-либо праздника или события), посвященный дню рождения композитора Иоганна Себастьяна Баха. Это первый дудл, созданный на основе искусственного интеллекта, сообщает УНН со ссылкой на само приложение.

Google выпустил первый дудл на основе искусственного интеллекта

"Дудл позволит пользователям почувствовать себя композиторами и создать мелодию с помощью технологий машинного обучения. Искусственный интеллект в один клик превратит набор нот в настоящее произведение в музыкальном стиле Баха", - говорится в сообщении компании.

Для обучения программы разработчики использовали хоралы композитора с отсутствующими нотами и просили искусственный интеллект восстановить их.

Отмечается, что пользователи смогут создавать музыкальные произведения и делиться ими в социальных сетях в течение двух дней (21 и 22 марта).

Как сообщал УНН, компания Google разработала приложение Lookout, для людей с недостатками зрения, который в режиме реального времени называет то, что видит через камеру телефона.

Украинские Национальные Новости

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