У поліції розповіли, скільки “розумних” відеокамер спостерігають за киянами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Кількість встановлених у столиці України відеокамер із функцією розпізнавання облич та номерних знаків автомобілей сягає 7 тисяч. Як повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м. Києві, про це 31 жовтня під час Kyiv Smart City Forum 2018 повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко, передає УНН.
"Загалом, так званих "розумних камер" із функцією розпізнавання облич та номерних знаків у Києві встановлено близько 7 тисяч“, — інформував Крищенко.
За його словами, у такий спосіб часто розкриваються найбільш тяжкі злочини — вбивства, викрадення людей, розбої та грабежі.
Як позитив впровадження системи відеоспостреження начальник поліції Києва відзначив і те, що правоохоронці активно використовують камери при проведенні масових заходів, коли забезпечується безпека учасників. Фактично поліцейські у "режимі онлайн" відслідковують залишені підозрілі предмети, автомобілі, які можуть бути потенційно небезпечними, тощо.
“Процес розвитку системи відеонагляду бере початок у 2017 році. І за цей час ми досягли хороших результатів. Ми неодноразово пересвідчилися, що впроваджена система є суттєвою допомогою для поліції не лише у профілактиці правопорушень, а й для розкриття злочинів”, — сказав Крищенко.
Нагадаємо, на встановлення відеокамер у навчальних закладах Києва освоїли 24,3 млн грн.