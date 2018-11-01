У поліції розповіли, скільки “розумних” відеокамер спостерігають за киянами

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Кількість встановлених у столиці України відеокамер із функцією розпізнавання облич та номерних знаків автомобілей сягає 7 тисяч. Як повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м. Києві, про це 31 жовтня під час Kyiv Smart City Forum 2018 повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко, передає УНН.