В полиции рассказали, сколько "умных" видеокамер наблюдают за киевлянами
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Количество установленных в столице Украины видеокамер с функцией распознавания лиц и номерных знаков автомобилей достигает 7 тысяч. Как сообщает Отдел коммуникации ГУНП в г. Киеве, об этом 31 октября во время Kyiv Smart City Forum 2018 сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает УНН.
“В общем, так называемых „умных камер“ с функцией распознавания лиц и номерных знаков в Киеве установлено около 7 тысяч”, — информировал Крищенко.
По его словам, таким образом часто раскрываются наиболее тяжкие преступления — убийства, похищения людей, разбои и грабежи.
Как позитив внедрения системы видеонаблюдение начальник полиции Киева отметил и то, что правоохранители активно используют камеры при проведении массовых мероприятий, когда обеспечивается безопасность участников. Фактически полицейские в “режиме онлайн” отслеживают оставленные подозрительные предметы, автомобили, которые могут быть потенциально опасными, и тому подобное.
“Процесс развития системы видеонаблюдения берет начало в 2017 году. И за это время мы достигли хороших результатов. Мы неоднократно убедились, что внедренная система является существенной помощью для полиции не только в профилактике правонарушений, но и для раскрытия преступлений”, — сказал Корищенко.
Напомним, на установку видеокамер в учебных заведениях Киева освоили 24,3 млн грн.