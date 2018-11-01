В полиции рассказали, сколько "умных" видеокамер наблюдают за киевлянами

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Количество установленных в столице Украины видеокамер с функцией распознавания лиц и номерных знаков автомобилей достигает 7 тысяч. Как сообщает Отдел коммуникации ГУНП в г. Киеве, об этом 31 октября во время Kyiv Smart City Forum 2018 сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает УНН.

“В общем, так называемых „умных камер“ с функцией распознавания лиц и номерных знаков в Киеве установлено около 7 тысяч”, — информировал Крищенко.

По его словам, таким образом часто раскрываются наиболее тяжкие преступления — убийства, похищения людей, разбои и грабежи.

Как позитив внедрения системы видеонаблюдение начальник полиции Киева отметил и то, что правоохранители активно используют камеры при проведении массовых мероприятий, когда обеспечивается безопасность участников. Фактически полицейские в “режиме онлайн” отслеживают оставленные подозрительные предметы, автомобили, которые могут быть потенциально опасными, и тому подобное.

“Процесс развития системы видеонаблюдения берет начало в 2017 году. И за это время мы достигли хороших результатов. Мы неоднократно убедились, что внедренная система является существенной помощью для полиции не только в профилактике правонарушений, но и для раскрытия преступлений”, — сказал Корищенко.

Напомним, на установку видеокамер в учебных заведениях Киева освоили 24,3 млн грн.

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