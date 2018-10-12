Китай узаконив табори із перевиховання мусульман

У документі сказано, що в “центри професійного навчання та підвищення кваліфікації” — потрапляють люди, які знаходяться під “впливом екстремізму”. Затриманих перевиховують за допомогою консультацій психологів та ідеологічної освіти, кажуть китайські чиновники. Але правозахисники упевнені, що перебуваючих там людей змушують критикувати свою віру, відмовлятися від неї, а також присягати на вірність лідерові КНР Сі Цзіньпіну.

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Поняття екстремізму в документі має досить широке трактування. Наприклад, екстремістами можуть визнати батьків, які скаржаться на те, що їхні діти вступають у шлюб із представниками інших релігій або етнічних груп.

У документі також розповідається про заборони, які існують у СУАР, населеному мусульманами. Місцевим жителям не можна носити паранджу, довгу бороду, давати дітям арабські імена, заважати їм отримувати державну освіту, поширювати поняття халяль (все те, що дозволено і допустимо в ісламі) на будь-які товари, крім їжі. Також жителі зобов’язані дивитися телебачення та слухати радіо.

Правки до закону підтверджують повідомлення про масові затримання в Сіньцзяні, пише CNN. Колишні ув’язнені розповідають, що їх змушували у “таборах перевиховання” кричати патріотичні гасла, співати революційні пісні та вивчати праці китайського президента Сі Цзіньпіна. Місцеві жителі, згідно з матеріалом журналіста “Meduza”, який відвідав СУАР, можуть зазнати репресій за надмірну релігійність, носіння занадто традиційного одягу або публічне тлумачення Корану. Газета The Washington Post писала в серпні, що в Сіньцзяні знищують релігійні будівлі і змушують мусульман їсти свинину.

Як раніше інформував УНН, в анексованому Криму серед 16 шкіл, де викладалась кримськотатарська мова, залишилося лише сім. У той же час, у Криму не залишилось жодної школи з українською мовою навчання. Про це в ефірі радіо “Крим.Реалії” повідомили член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв та керівник Українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін.