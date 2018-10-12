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Китай узаконил лагеря перевоспитания мусульман

Китай узаконил лагеря перевоспитания мусульман

Киев  •  УНН

 • 19406 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Власти Китая опубликовала документ о борьбе с экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), в котором подтвердили существование лагерей “перевоспитания” тюркского коренного народа уйгуров, исповедующих ислам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News.

В документе сказано, что в “центры профессионального обучения и повышения квалификации” — попадают люди, которые находятся под “влиянием экстремизма”. Задержанных перевоспитывают с помощью консультаций психологов и идеологического образования, говорят китайские чиновники. Но правозащитники уверены, что живущих там людей заставляют критиковать свою веру или отказываться от нее, а также присягать на верность лидеру КНР Си Цзиньпину.

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Понятие экстремизма в документе имеет достаточно широкую трактовку. Например, экстремистами могут признать родителей, которые жалуются на то, что их дети вступают в брак с представителями других религий или этнических групп.

В документе также рассказывается о запретах, которые существуют в СУАР. Местным жителям нельзя носить паранджу, длинную бороду, давать детям арабские имена, мешать им получать государственное образование, распространять понятие халяль (все то, что разрешено и допустимо в исламе) на любые товары, кроме еды. Также жители обязаны смотреть телевидение и слушать радио.

Правки в закон подтверждают сообщения о массовых задержаниях в Синьцзяне, пишет CNN. Бывшие заключенные рассказывают, что их заставляли в “лагерях перевоспитания” кричать патриотические лозунги, петь революционные песни и изучать труды китайского президента Си Цзиньпина. Местные жители, согласно материалом журналиста “Meduza”, который посетил СУАР, могут подвергнуться репрессиям из-за чрезмерной религиозности, ношение слишком традиционной одежды или публичное толкование Корана. Газета The Washington Post писала в августе, что в Синьцзяне уничтожают религиозные здания и заставляют мусульман есть свинину.

Как ранее информировал УНН, в аннексированном Крыму среди 16 школ, где преподавался крымскотатарский язык, осталось только семь. В то же время, в Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения. Об этом в эфире радио “Крим.Реалии” сообщили член Меджлиса крымскотатарского народа Ескендер Бариев и руководитель Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин.

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