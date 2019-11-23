Держдеп США закликав популярні соцмережі заблокувати сторінки лідерів Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Спецпредставник державного департаменту Сполучених Штатів Америки по Ірану Брайан Хук закликав керівництво популярних соціальних мереж Facebook, Instagram і Twitter заблокувати сторінки, що належать представникам вищої влади Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Держдепу.
Він заявив, що акаунти президента країни Хасана Рухані, міністра закордонних справ Мохаммада Джавада Заріфа і верховного лідера Ірану Алі Хаменеї повинні бути заблоковані, "поки вони не відновлять інтернет для свого народу".
"Зараз режим відключив інтернет, оскільки намагається приховати усі смерті і ту трагедію, на яку режим прирік тисячі протестувальників по всій країні", — зазначив Хук.
Нагадаємо, влада Ірану підтвердила арешт близько 100 лідерів протестів.