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Держдеп США закликав популярні соцмережі заблокувати сторінки лідерів Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Спецпредставник державного департаменту Сполучених Штатів Америки по Ірану Брайан Хук закликав керівництво популярних соціальних мереж Facebook, Instagram і Twitter заблокувати сторінки, що належать представникам вищої влади Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Держдепу.

Він заявив, що акаунти президента країни Хасана Рухані, міністра закордонних справ Мохаммада Джавада Заріфа і верховного лідера Ірану Алі Хаменеї повинні бути заблоковані, "поки вони не відновлять інтернет для свого народу".

"Зараз режим відключив інтернет, оскільки намагається приховати усі смерті і ту трагедію, на яку режим прирік тисячі протестувальників по всій країні", — зазначив Хук.

Нагадаємо, влада Ірану підтвердила арешт близько 100 лідерів протестів.

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