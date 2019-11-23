Влада Ірану підтвердила арешт близько 100 лідерів протестів

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Влада Ірану визнала арешт близько 100 ймовірних лідерів протестів, що не вщухають в країні. Один з духовних лідерів Ірану ятолла Ахмад Хатамі 22 листопада у Тегерані сказав вірянам, що "деякі з лідерів заворушень були анархістами, які заслуговують смертного вироку". Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.