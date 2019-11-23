Власти Ирана подтвердили арест около 100 лидеров протестов

Он обвинил их в нападениях на мечети и другие исламские учреждения. Другие официальные лица назвали демонстрантов "бандитами" и "мятежниками" и обвинили "иностранных врагов" в "заговоре" против иранского руководства.

Управление комиссара ООН по правам человека и другие правозащитные группы считают, что десятки демонстрантов были убиты и ранены, а также значительно больше, официальной, количество людей оказалась за решеткой.

Тегеран назвал такие оценки "фальшивыми" и заявил, что официально подтверждена гибель 9 человек и арест более 1000.

Независимую оценку ситуации в Иране усложняет широкомасштабное блокировки доступа к интернету.

22 ноября США ввели санкции против министра связи Ирана Мохаммада Джавада Азари-Джахроми за его роль в "широкомасштабной интернет-цензуре" во время протестов в стране, сообщило Министерство финансов США.

Нынешние демонстрации вспыхнули после того, как правительство заявило, что начнет ограничивать продажу топлива в одни руки и повышать цены из-за того, что экономика страны страдает от санкций США.

По сообщениям источников, которые смогли получить доступ к информации, протесты в последнюю неделю распространились на более чем 100 иранских городов, с тех пор 15 ноября власти ввели ограничения на топливо.

Напомним, Белый дом выступил в поддержку протестующих в Иране.