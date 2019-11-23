Власти Ирана подтвердили арест около 100 лидеров протестов

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 44922 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 109177 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101073 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108307 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118697 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147810 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148332 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140405 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186671 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116729 просмотра

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Власти Ирана подтвердили арест около 100 лидеров протестов

Власти Ирана подтвердили арест около 100 лидеров протестов

Киев  •  УНН

 • 11081 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Власти Ирана признали арест около 100 вероятных лидеров протестов, что не утихают в стране. Один из духовных лидеров Ирана ятолла Ахмад Хатами 22 ноября в Тегеране сказал верующим, что "некоторые из лидеров беспорядков были анархистами, которые заслуживают смертного приговора". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Он обвинил их в нападениях на мечети и другие исламские учреждения. Другие официальные лица назвали демонстрантов "бандитами" и "мятежниками" и обвинили "иностранных врагов" в "заговоре" против иранского руководства.

Управление комиссара ООН по правам человека и другие правозащитные группы считают, что десятки демонстрантов были убиты и ранены, а также значительно больше, официальной, количество людей оказалась за решеткой.

Тегеран назвал такие оценки "фальшивыми" и заявил, что официально подтверждена гибель 9 человек и арест более 1000.

Независимую оценку ситуации в Иране усложняет широкомасштабное блокировки доступа к интернету.

22 ноября США ввели санкции против министра связи Ирана Мохаммада Джавада Азари-Джахроми за его роль в "широкомасштабной интернет-цензуре" во время протестов в стране, сообщило Министерство финансов США.

Нынешние демонстрации вспыхнули после того, как правительство заявило, что начнет ограничивать продажу топлива в одни руки и повышать цены из-за того, что экономика страны страдает от санкций США.

По сообщениям источников, которые смогли получить доступ к информации, протесты в последнюю неделю распространились на более чем 100 иранских городов, с тех пор 15 ноября власти ввели ограничения на топливо.

Напомним, Белый дом выступил в поддержку протестующих в Иране.

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