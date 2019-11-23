Госдеп США призвал популярные соцсети заблокировать страницы лидеров Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Спецпредставитель госдепартамента Соединенных Штатов Америки по Ирану Брайан Хук призвал руководство популярных социальных сетей Facebook, Instagram и Twitter заблокировать страницы, принадлежащих представителям высшей власти Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Госдепа.
Он заявил, что аккаунты президента страны Хасана Рухани, министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа и верховного лидера Ирана Али Хаменеи должны быть заблокированы, "пока они не восстановят интернет для своего народа".
"Сейчас режим отключил интернет, поскольку пытается скрыть все смерти и той трагедии, на которую режим обрек тысячи протестующих по всей стране", - отметил Хук.
Напомним, власти Ирана подтвердили арест около 100 лидеров протестов.