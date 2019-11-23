Госдеп США призвал популярные соцсети заблокировать страницы лидеров Ирана

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 19931 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104706 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 82055 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104492 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116774 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146829 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147577 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140277 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 184364 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116688 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Госдеп США призвал популярные соцсети заблокировать страницы лидеров Ирана

Госдеп США призвал популярные соцсети заблокировать страницы лидеров Ирана

Киев  •  УНН

 • 11578 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Спецпредставитель госдепартамента Соединенных Штатов Америки по Ирану Брайан Хук призвал руководство популярных социальных сетей Facebook, Instagram и Twitter заблокировать страницы, принадлежащих представителям высшей власти Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Госдепа.

Он заявил, что аккаунты президента страны Хасана Рухани, министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа и верховного лидера Ирана Али Хаменеи должны быть заблокированы, "пока они не восстановят интернет для своего народа".

"Сейчас режим отключил интернет, поскольку пытается скрыть все смерти и той трагедии, на которую режим обрек тысячи протестующих по всей стране", - отметил Хук.

Напомним, власти Ирана подтвердили арест около 100 лидеров протестов.

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