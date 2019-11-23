Госдеп США призвал популярные соцсети заблокировать страницы лидеров Ирана

Он заявил, что аккаунты президента страны Хасана Рухани, министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа и верховного лидера Ирана Али Хаменеи должны быть заблокированы, "пока они не восстановят интернет для своего народа".

"Сейчас режим отключил интернет, поскольку пытается скрыть все смерти и той трагедии, на которую режим обрек тысячи протестующих по всей стране", - отметил Хук.

Напомним, власти Ирана подтвердили арест около 100 лидеров протестов.