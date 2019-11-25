Европол заявляет о блокировании 26 тысяч единиц контента, связанного с "ИГ"

По данным правоохранительной организации Евросоюза, в течение четырехдневной организации удалось скрыть 26 тысяч единиц контента, связанного с “ИГ” в том числе видео и аккаунты в социальных сетях. Правоохранители связались с девятью компаниями, в том числе Google и Telegram с требованием удалить их из сети.

Группировка “Исламское государство” потеряла большую часть территорий, которые контролировала в Сирии и Ираке, однако продолжает распространять пропаганду онлайн.

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“Они исчезли из значимой части интернета”, заявил журналистам представитель офиса прокурора Бельгии Эрик ван де Сипт в штабквартире Европола в нидерландской Гааге.

Кроме того, полиция арестовала в Испании мужчину, которого подозревают в том, что он был одним из “главных распространителей” онлайн-пропаганды “ИГ”.

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“Европол и в дальнейшем будет работать над поощрением тесного сотрудничества, публичной и частной, чтобы помешать распространению террористической онлайн-пропаганды, и продолжит поддерживать обеспечения правосудия учреждениями стран-членов ЕС, чтобы противодействовать террористическим атакам в интернете”, — говорится в заявлении Евроюста, другого учреждения ЕС, которая сотрудничает с правоохранительными и судебными учреждениями стран-членов блока.

Операцию, которая длилась с 21 по 24 ноября, возглавляла бельгийская полиция и прокуратура. К ней присоединились правоохранительные и судебные учреждения Евросоюза, Европол и Евроюст.

Как сообщал УНН, компания Twitter ранее информировала о том, что перестает размещать рекламу государственных СМИ в лентах новостей своих пользователей. Общественные СМИ, которые финансируются за счет налогоплательщиков, это правило не коснется.