Премьер-министр Ирака объявил об отставке из-за протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Премьер-министр Ирака Абдель Махди сообщил, что намерен уйти в отставку со своего поста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт премьер-министра.
Свое решение Махди объяснил тем, что в стране продолжаются массовые беспорядки, в результате которых погибли люди. Премьер-министр также отметил, что он принял во внимание обращение религиозных лидеров страны, которые призывали остановить кровопролитие в Ираке.
Напомним, протесты в столице Ирака идут с начала октября. За это время в столкновениях с полицией погибло 380 человек. Основным требованием митингующих является отставка правительства. Протестующие также выступают против безработицы, нищеты и коррупции.