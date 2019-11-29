Премьер-министр Ирака объявил об отставке из-за протестов

Свое решение Махди объяснил тем, что в стране продолжаются массовые беспорядки, в результате которых погибли люди. Премьер-министр также отметил, что он принял во внимание обращение религиозных лидеров страны, которые призывали остановить кровопролитие в Ираке.

Напомним, протесты в столице Ирака идут с начала октября. За это время в столкновениях с полицией погибло 380 человек. Основным требованием митингующих является отставка правительства. Протестующие также выступают против безработицы, нищеты и коррупции.