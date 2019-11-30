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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Ираке продолжаются антиправительственные протесты несмотря на заявление премьера об отставке

В Ираке продолжаются антиправительственные протесты несмотря на заявление премьера об отставке

Киев  •  УНН

 • 9498 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В столице Ирака Багдаде и на юге страны тысячи людей вновь вышли на антиправительственные акции протеста. Во время выступлений в субботу, 30 ноября, вновь дошло до столкновений между митингующими и правоохранителями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР и DW.

По данным неназванных представителей властей Ирака, во время беспорядков в этот день по меньшей мере два человека погибли, еще несколько десятков получили ранения.

В городе Эн-Наджаф силовики открыли по митингующих огонь боевыми патронами, в результате чего погибли два человека, еще 15 получили ранения.

В столице страны Багдаде стражи порядка применили боевые патроны и слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих с моста аль-Ахрар. При этом не менее 11 митингующих были ранены, сообщил AP чиновник на условиях анонимности.

Есть также сообщения о как минимум 16 раненых в расположенном на юге страны городе Насирия. Здесь участники антиправительственных протестов пытались ворваться в местное управление полиции, они блокировали мосты и жгли шины. В ответ на их действия силовики применили боевые патроны, передает агентство новостей dpa со ссылкой на слова очевидцев.

Один из очевидцев рассказал, что двое полицейских в Насирии получили ранения после выстрелов, которые совершил неизвестный мужчина на мотоцикле.

Протесты в Ираке продолжаются несмотря на объявленный накануне премьер-министром страны Адилем Абдул-Махди намерении уйти в отставку. 1 декабря парламент должен собраться на заседание, где будет голосовать по отставке премьера.

Напомним, жертвами беспорядков и столкновений в Ираке между митингующими и силовиками стало более 400 человек. Акции протеста начались в Ираке 1 октября 2019 года.

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