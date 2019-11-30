Кількість загиблих через протести в Іраку перевищила 400 осіб

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Станом на п'ятницю, 29 листопада, в Іраку зафіксовано понад 400 загиблих під час антиурядових протестів, що тривають з 1 жовтня. Понад 15 тисяч людей по всій країні дістали при цьому поранень. Більшість жертв не мала зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і Reuters.