Количество погибших из-за протестов в Ираке превысило 400 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. По состоянию на пятницу, 29 ноября, в Ираке зафиксировано более 400 погибших во время антиправительственных протестов, продолжающихся с 1 октября. Более 15 000 человек по всей стране получили при этом ранения. Большинство жертв не имело оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и Reuters.
Накануне несколько человек умерли от ран, полученных во время столкновений с иракскими силовиками в городе Насирия на юге стране, рассказали агентству источники в больницах.
Всего в этом городе из-за столкновений, по последним данным, погибли 46 человек. Еще четыре человека 28 ноября погибли в Багдаде, где силовики обстреливали митингующих возле моста через реку Тигр из огнестрельного оружия, а также применяли резиновые пули.
В столкновениях в городе Эн-Наджаф, где протестующие подожгли иранское консульство, в течение дня погибли еще два человека.
Напомним, протесты в Ираке вспыхнули 1 октября во Багдаде и распространились на другие города в стране. Протестующие выступают против безработицы, коррупции в правительстве и низкого качества услуг, в частности, отключение электроэнергии и нехватки воды.