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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 25302 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105416 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 85736 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Количество погибших из-за протестов в Ираке превысило 400 человек

Количество погибших из-за протестов в Ираке превысило 400 человек

Киев  •  УНН

 • 16658 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. По состоянию на пятницу, 29 ноября, в Ираке зафиксировано более 400 погибших во время антиправительственных протестов, продолжающихся с 1 октября. Более 15 000 человек по всей стране получили при этом ранения. Большинство жертв не имело оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и Reuters.

Накануне несколько человек умерли от ран, полученных во время столкновений с иракскими силовиками в городе Насирия на юге стране, рассказали агентству источники в больницах.

Всего в этом городе из-за столкновений, по последним данным, погибли 46 человек. Еще четыре человека 28 ноября погибли в Багдаде, где силовики обстреливали митингующих возле моста через реку Тигр из огнестрельного оружия, а также применяли резиновые пули.

В столкновениях в городе Эн-Наджаф, где протестующие подожгли иранское консульство, в течение дня погибли еще два человека.

Напомним, протесты в Ираке вспыхнули 1 октября во Багдаде и распространились на другие города в стране. Протестующие выступают против безработицы, коррупции в правительстве и низкого качества услуг, в частности, отключение электроэнергии и нехватки воды.

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