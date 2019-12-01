Протестувальники в Іраку вдруге за тиждень підпалили консульство Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Антиурядові протестувальники в південному іраксьскому місті Наджаф й грудня знову підпалили консульство Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Іракці в Багдаді та на переважно шиїтському півдні країни продовжують вуличні акції з вимогами збільшити кількість робочих місць, покласти край корупції та покращити соціальні послуги.
Наразі кількість загиблих в ході протестів становить понад 400 людей.
Протести не вщухли й після того, як стало відомо про відставку уряду прем’єр-міністра Аделя Абдель Магді. Чимало іракців вважають, що Іран підтримував уряд Магді.
Нагадаємо, перший підпал стався 27 листопада. Тоді натовп підпалив дипломатичне представництво Ірану, скандуючи "Геть Іран з Іраку". А за три тижні до того мітингарі напали на інше іранське консультво в місті Карбала.