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В Ираке протестующие подожгли консульство Ирана: не менее 35 раненых

В Ираке протестующие подожгли консульство Ирана: не менее 35 раненых

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Ираке протестующие ворвались в иранское консульство в иракском городе Наджаф и подожгли все здание. По сообщениям, полиция открыла огонь по толпе, но не смогла предотвратить нарушение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Иракские власти объявили комендантский час в священном городе Наджаф после того, как группа протестующих проникла в иранское консульство и начала пожар в среду вечером”, — сказано в сообщении.

Сотрудники консульства в южном иракском городе были эвакуированы в правонарушениях, сообщили источники в полиции и гражданской обороны. Однако информационное агентство AP со ссылкой на представителя полиции пишет, что один человек был убит и, по меньшей мере, 35 человек были ранены, когда силы безопасности открыли боевые выстрелы в сторону толпы.

Министерство иностранных дел Ирана обвинило правительство Ирака в том, что оно не защитил дипломатическую миссию.

Напомним, протесты в Ираке начались 1 октября. Жертвами беспорядков и столкновений в Ираке между митингующими и силовиками стали, по последним данным, почти 460 человек. Еще около 20 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести. Такое значительное количество убитых и раненых объясняется в первую очередь тем, что силовики, а также бойцы проправительственных шиитских полувоенных формирований нередко открывали по протестующим огонь боевыми патронами.

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