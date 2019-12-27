Президент Іраку подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент Іраку Бархам Салех подав до парламенту прохання про відставку. Про це повідомляє УНН спираючись на телеканал Al Arabiya та агентство Reuters.
Своє рішення в посланні до спікера Ради представників (парламенту) він пояснив неможливістю виконувати в нинішніх політичних умовах свої обов’язки. Крім того, він відмовився доручати формування нового уряду Асаад аль-Ідані, висуванцю від парламентського блоку.
“Посада президента повинна відповідати волевиявленню народу, — наводить його слова телестанція. — Я прошу вибачення за висунення кандидата на пост прем’єр-міністра від партійного блоку. Моя національна відповідальність в цих обставинах має на увазі мою відставку”. “Я не буду підтримувати вашого кандидата і краще піду зі своєї посади”, — додав він.
Нагадаємо, 24 грудня після тривалих дискусій на тему того, який парламентський блок є найбільшим в парламенті країни, альянс “Аль-Біна” відповідно до конституції висунув на пост прем’єра кандидатуру 52-річного аль-Ідані, губернатора провінції Басра. До цього протестувальники неодноразово заявляли, що приймуть на чолі кабінету міністрів тільки “неангажовану фігуру” — політика, який не належить до жодної партії або блоку і не займав ніяких відповідальних посад з 2003 року.
З цієї причини кілька днів тому президент вже відхилив кандидатуру чинного міністра вищої освіти і наукових досліджень Кусея ас-Сухейль, висунуту цим же парламентським блоком.
Тепер парламент країни повинен вирішити, прийняти або відхилити відставку президента.
Учасники протестного руху категорично відкинули висунення аль-Ідані, особливо в південних провінціях Іраку, в тому числі в його рідній Басрі. Раніше вони також виступили проти призначення ас-Сухейля, який 25 грудня відкликав свою кандидатуру.
Нещодавно парламент Іраку схвалив новий закон про вибори на тлі масових антиурядових протестів.