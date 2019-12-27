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Президент Ирака подал в отставку

Президент Ирака подал в отставку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Ирака Бархам Салех подал в парламент прошение об отставке. Об этом сообщает УНН опираясь на телеканал Al Arabiya и агентство Reuters.

Свое решение в послании к спикеру Совета представителей (парламента) он объяснил невозможностью выполнять в нынешних политических условиях свои обязанности. Кроме того, он отказался поручать формирование нового правительства Асаад аль-Идани, выдвиженцу от парламентского блока.

“Должность президента должна соответствовать волеизъявлению народа, — приводит его слова телестанция. — Я прошу прощения за выдвижение кандидата на пост премьер-министра от партийного блока. Моя национальная ответственность в этих обстоятельствах подразумевает мою отставку”. “Я не буду поддерживать вашего кандидата и лучше пойду со своей должности”, — добавил он.

Напомним, 24 декабря после длительных дискуссий на тему того, какой парламентский блок является крупнейшим в парламенте страны, альянс “Аль-Бина” в соответствии с конституцией выдвинул на пост премьера кандидатуру 52-летнего аль-Идани, губернатора провинции Басра. К этому протестующие неоднократно заявляли, что примут во главе кабинета министров только “неангажированную фигуру” — политика, не принадлежащего ни к одной партии или блоку, и который не занимал никаких ответственных должностей с 2003 года.

По этой причине несколько дней назад президент уже отклонил кандидатуру действующего министра высшего образования и научных исследований Кусея ас-Сухейля, выдвинутую этим же парламентским блоком.

Теперь парламент страны должен решить, принять или отклонить отставку президента.

Участники протестного движения категорически отвергли выдвижения аль-Идан, особенно в южных провинциях Ирака, в том числе в его родной Басре. Ранее они также выступили против назначения ас-Сухейля, которое 25 декабря отозвал свою кандидатуру.

Недавно парламент Ирака одобрил новый закон о выборах на фоне массовых антиправительственных протестов.

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