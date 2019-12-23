В Іраку тисячі людей вийшли на антиурядові протести

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У столиці Іраку та на півдні країни у неділю, 22 грудня, тисячі людей вийшли із протестами проти уряду, який мітингарі вважають корумпованим і залежним від Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і AFP.