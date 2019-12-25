Парламент Іраку схвалив новий закон про вибори на тлі масових антиурядових протестів

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Парламент Іраку схвалив новий закон про вибори. Він спрямований на те, щоб дати незалежним політичним діячам більше шансів на отримання місць у законодавчому органі, що є ключовою вимогою протестувальників – зробити вибори більш справедливими. Про це пише Радіо Свобода, передає УНН.