Парламент Ирака одобрил новый закон о выборах на фоне массовых антиправительственных протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Парламент Ирака одобрил новый закон о выборах. Он направлен на то, чтобы дать независимым политическим деятелям больше шансов на получение мест в законодательном органе, что является ключевым требованием протестующих — сделать выборы более справедливыми. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.
Новый закон превращает каждую из 18 провинций страны в несколько избирательных округов, с одним выбранным законодателем на 100 тысяч человек.
Закон также препятствует участию партий в единых списках, которые раньше помогали им легко получить места в определенной провинции. Теперь же места достанутся тому, кто получит наибольшее количество голосов в избирательных округах.
Массовые протесты охватили Ирак с октября на фоне выступлений против коррупции и нехватки рабочих мест, а также разочарование в политической системе. В результате беспорядков погибли более 400 человек.
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Протестующие требовали не только нового закона о выборах, но и устранение всей политической элиты и независимого от определенной политической силы премьер-министра. Премьер-министр Адель Абдул Махди подал в отставку в прошлом месяце под давлением уличных демонстраций.