В Ираке протестующие захватили нефтяное месторождение в Нассирии

В Нассирии производится около 90 тысяч баррелей нефти в день. Экономика Ирака зависит от нефтепромыслов, дающие около 90 средств в госбюджет, отмечает Reuters. По объемам добываемого сырья страна занимает второе место в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

Ранее в тот же день сообщалось об инциденте на севере Ирака у города Киркук, где ракетному обстрелу подверглась военная база К1. Были выпущены не менее восьми ракет, в результате обстрела погиб один американский инструктор. Еще несколько американских и иракских военных получили ранения.

О причастности к атаке пока никто не заявил. В данном районе наблюдается активность боевиков террористической группировки “Исламское государство”. Кроме того, в последнее время на базы, где находятся американские военнослужащие, участились атаки со стороны проиранских группировок.

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Массовые протесты охватили Ирак с 1 октября. Активисты выступают против коррумпированных элит, недостаточных мер в вопросах борьбы с безработицей, а также против неэффективного сектора государственных услуг, из-за которого, по мнению демонстрантов, в стране остро стоит проблема плохого снабжения домов водой и электричеством. Протестующие требуют проведения реформы политической системы.

С начала крупнейших после 2003 года протестов в Ираке погибли около 460 человек, 25 тысяч были ранены.

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