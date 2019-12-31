Тысячи протестующих напали на посольство США в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Несколько тысяч демонстрантов атаковали посольство США в Ираке во вторник, 31 декабря, во время акции протеста против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
“Тысячи протестующих беспрепятственно прошли через блокпосты, которые отделяют так называемую ”зеленую зону“ в Багдаде, где расположены правительственные объекты и дипломатические представительства. Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США”, - пишет издание.
После этого демонстранты попытались прорваться на территорию американского дипломатического представительства, бросаясь бутылками с водой и разбив камеры наблюдения в то время, как иракские правоохранители пытались оттеснить их от посольства.
Попытка атаковать посольство произошла после захоронения погибших от американского авиаудара по боевикам шиитской группировки “Катаиб Хезболла”. Воздушные силы США нанесли удар по позициям группировки в Сирии и Ираке 29 декабря.
Бомбардировка стала ответом на гибель гражданина США во время обстрела военной базы в Ираке 27 декабря. Всего в результате ударов погибли 25 боевиков.
Шиитская группировка “Катаиб Хезболла” действует на территории Сирии и Ирака, тесно связанных с Ираном и получает из этой страны военную поддержку. В то же время Багдад терпит присутствие группировки на территории собственной страны.
В правительстве Ирака заявили 31 декабря, что атака США на позиции “Катаиб Хезболла” нарушила суверенитет страны и поставила под угрозу отношения Вашингтона и Багдада. Такие действия “заставляют Ирак пересмотреть свои отношения (с США — ред.) и их оборонные, политические и юридические рамки”, говорится в правительственном заявлении.
Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что авиаудары были сообщением Ирану о том, что Вашингтон не будет толеровать действия Тегерана, которые угрожают жизни американских граждан.
Также сообщалось, что в Ираке протестующие захватили нефтяное месторождение в Нассирии.
Массовые протесты охватили Ирак с 1 октября. Активисты выступают против коррумпированных элит, недостаточных мер в вопросах борьбы с безработицей, а также неэффективного сектора государственных услуг, из-за которого, по мнению демонстрантов, в стране остро стоит проблема плохого снабжения домов водой и электричеством. Протестующие требуют проведения реформы политической системы.
С начала крупнейших после 2003 года протестов в Ираке погибли около 460 человек, 25 тыс. были ранены.