Тысячи протестующих напали на посольство США в Ираке

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Несколько тысяч демонстрантов атаковали посольство США в Ираке во вторник, 31 декабря, во время акции протеста против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.