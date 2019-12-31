США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. США после атаки направили для поддержки персонала американского посольства в Багдаде дополнительные силы. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Марка Эспера от 31 декабря, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы сделали соответствующие защитные действия для обеспечения безопасности американских граждан, военного и дипломатического персонала в этой стране, нашего права на самооборону. Мы направили дополнительные силы на поддержку посольства, - отметил Эспер.
По его словам, США исходят из того, что силы принимающей стороны будут содействовать в обеспечении безопасности нашего персонала.
Также Эспер призвал правительство Ирака выполнить свои международные обязательства.
Напомним, тысячи протестующих напали на посольство США в Ираке.