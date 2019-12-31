Трамп пригрозив Ірану, якщо що-небудь трапиться з посольством США в Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран заплатить "дуже велику ціну", якщо що-небудь станеться з американським посольством в Іраку. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку президента США в Twitter.
"Іран понесе всю відповідальність за жертви або заподіяння шкоди на будь-якому з наших об'єктів, вони заплатять дуже велику ціну! - зазначив Трамп. - Це не попередження, це загроза. Щасливого Нового року!".
Нагадаємо, США після атаки направили для підтримки персоналу американського посольства в Багдаді додаткові сили.
31 грудня тисячі протестувальників напали на посольство США в Іраку.