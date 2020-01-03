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США ракетним ударом вбили в Багдаді командувача іранської спецслужби

США ракетним ударом вбили в Багдаді командувача іранської спецслужби

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п'ятницю ракетним ударом в районі аеропорту Багдада. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Al Arabiya, Reuters і AFP.

Сполучені Штати підтвердили, що завдали ударів по двох пов'язаних з Іраном цілям в Багдаді. Про це повідомив Reuters з посиланням на джерела в американській адміністрації.

Пентагон очікує проведення ДНК експертизи, щоб підтвердити факт смерті командувача спецслужби "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Касема Сулеймані і заступника глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. Про це повідомив журнал Newsweek з посиланням на джерело в Міноборони США.

За даними Al Arabiya, двоє високопоставлених військових перебували в автомобілях, по яких була нанесена серія ракетних ударів. Представник "Аль-Хашд аш-Шааб" інформував про те, що серед загиблих п'ятеро були членами організації, ще двоє - "гостями, які прибули в багдадський аеропорт". Аеропорт тимчасово припинив роботу з загрози безпеки польотів.

Серія потужних вибухів прогриміла в п'ятницю в нічні години на підступах до міжнародного аеропорту Багдада. Як повідомила Agence France-Presse з посиланням на джерело в іракських силах безпеки, це був ракетний обстріл, щонайменше вісім людей загинули.

Три ракети впали в районі міжнародного аеропорту Багдада поруч з приміщенням для вантажів, підірвавши дві машини.

Батальйон "Аль-Кудс" - одна з найбільш боєздатних частин КВІР, яка бере активну участь у військових конфліктах в Сирії та Іраку. Вважається, що ефективність спецпідрозділу багато в чому визначалася здібностями його командувача - генерала Касема Сулеймані. Представники адміністрації президента США Дональда Трампа заявляли, що прирівнюють Сулеймані до терористові.

Шиїтські формування "Аль-Хашд аш-Шааб" билися на стороні іракської армії і внесли вклад в розгром терористичного угрупування "Ісламська держава" в Іраку і Сирії.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану, якщо що-небудь трапиться з посольством США в Іраку.

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