США ракетним ударом вбили в Багдаді командувача іранської спецслужби

КИЇВ. 3 січня. УНН. Командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п'ятницю ракетним ударом в районі аеропорту Багдада. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Al Arabiya, Reuters і AFP.