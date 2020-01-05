Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112246 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115909 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114371 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 128993 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105689 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108229 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108259 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131905 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130675 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США

Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США

Киев  •  УНН

 • 14986 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Парламент Ирака проголосовал в воскресенье за прекращение иностранного военного присутствия в стране. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, сообщает УНН.

В принятой на экстренном заседании Совета представителей резолюции депутаты "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции".

В частности, говорится в решении парламента, "правительство должно предпринять практические шаги по прекращению любого иностранного военного присутствия, запрету использования воздушного пространства страны, а также отзыва запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с террористической организацией "Исламское государство".

Резолюция была принята депутатами при наличии кворума, но при отсутствии суннитских и курдских фракций.

Напомним, в пятницу Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани.

Как сообщал УНН, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение провести в понедельник "в срочном порядке" заседание Североатлантического совета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке после гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

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