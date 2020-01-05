Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Парламент Ирака проголосовал в воскресенье за прекращение иностранного военного присутствия в стране. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, сообщает УНН.
В принятой на экстренном заседании Совета представителей резолюции депутаты "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции".
В частности, говорится в решении парламента, "правительство должно предпринять практические шаги по прекращению любого иностранного военного присутствия, запрету использования воздушного пространства страны, а также отзыва запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с террористической организацией "Исламское государство".
Резолюция была принята депутатами при наличии кворума, но при отсутствии суннитских и курдских фракций.
Напомним, в пятницу Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани.
Как сообщал УНН, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение провести в понедельник "в срочном порядке" заседание Североатлантического совета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке после гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.