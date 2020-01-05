Генсек НАТО терміново скликає Північноатлантичну рада через ситуацію в Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийняв рішення провести в понеділок "в терміновому порядку" засідання Північноатлантичної ради через загострення ситуації на Близькому Сході після загибелі в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані. Про це повідомило в неділю агентство DPA з посиланням на представника альянсу, передає УНН.
Як повідомили ЗМІ в НАТО, на засіданні буде обговорюватися ситуація в Іраку, що склалася після загибелі в результаті удару США генерала Сулеймані.
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У п’ятницю Пентагон повідомив про ракетний удар в районі багдадського аеропорту, в результаті якого загинув командувач силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) генерал Касем Сулеймані.