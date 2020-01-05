Трамп пригрозив застосувати проти Ірану нове озброєння на 2 трлн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп пригрозив застосувати нове озброєння проти Ірану у випадку, якщо Тегеран зробить атаку на американські військові бази. Про це глава Білого дому повідомив в неділю на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
“США тільки що витратили 2 трлн доларів на військове обладнання... Якщо Іран атакує американську базу або будь-якого американця, ми відправимо щось з цього досконалого нового, прекрасного озброєння в їх сторону без зволікань”, — заявив президент.
Раніше Трамп повідомив, що США готові “дуже швидко і дуже сильно” нанести удари по 52 іранським об’єктам у відповідь на будь-який потенційний напад з боку Тегерана.
У п’ятницю Пентагон повідомив про ракетний удар в районі багдадського аеропорту, в результаті якого загинув командувач силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) генерал Касем Сулеймані.