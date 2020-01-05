Трамп пригрозив Ірану швидкою та сильною відповіддю в разі атаки

КИЇВ. 5 січня. УНН. Сполучені Штати завдадуть “дуже швидкі та дуже сильні” удари по 52 іранських об’єктах у відповідь на будь-який потенційний напад ісламської республіки, яка можлива після вбивства генерала Касема Сулеймані. Відповідне повідомлення президент США Дональд Трамп розмістив в суботу на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.