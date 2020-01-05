Трамп пригрозив Ірану швидкою та сильною відповіддю в разі атаки

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Сполучені Штати завдадуть “дуже швидкі та дуже сильні” удари по 52 іранських об’єктах у відповідь на будь-який потенційний напад ісламської республіки, яка можлива після вбивства генерала Касема Сулеймані. Відповідне повідомлення президент США Дональд Трамп розмістив в суботу на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

“Нехай це послужить попередженням. Якщо Іран завдасть удару по американцях або американським об’єктам, то ми вже націлені на 52 іранських об’єкта (які мають 52 американських заручника, захоплених Іраном багато років назад). Деякі з них є досить значними і важливими для Ірану і іранської культури . Удари будуть нанесені по цим мішенях і самому Ірану дуже швидко і дуже сильно. США більше не хочуть загроз!” — написав президент США.

За його версією, “Іран дуже сміливо говорить” про нанесення Сполученим Штатам удару у відповідь на американську операцію, жертвою якої став Сулеймані. “Він (генерал — ред) вже атакував наше посольство і готувався до додаткових ударів по інших об’єктах. Від Ірану протягом вже багатьох років суцільні проблеми”, — вважає президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вбивство іранського генерала: Пекін і Москва різко засудили дії Вашингтона

Нагадаємо, раніше стало відомо, що командувач спецслужбами “Аль-Кудс” іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п’ятницю ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.

Пізніше Пентагон офіційно підтвердив загибель лідера “Аль-Кудс” іранського генерала Касема Сулеймані в результаті ракетного удару США.

У свою чергу секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї в п’ятницю поклявся “рішучої помстою Америці” за вбивство Касема Сулеймані, глави елітного загону “Аль-Кудс” в Багдаді.

Як повідомляв УНН, духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї оголосив триденну загальнонаціональну жалобу після вбивства в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані.

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