Трамп пригрозил Ирану быстрым и сильным ответом в случае атаки
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Соединенные Штаты нанесут “очень быстрые и очень сильные” удары по 52 иранских объектах в ответ на любое потенциальное нападение исламской республики, которые возможны после убийства генерала Касема Сулеймани. Соответствующее сообщение президент США Дональд Трамп разместил в субботу на своей странице в Twitter, передает УНН.
“Пусть это послужит предупреждением. Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта (которые имеют 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад). Некоторые из них довольно значительны и важны для Ирана и иранской культуры. Удары будут нанесены по этим мишеням и самому Ирану очень быстро и очень сильно. США больше не хотят угроз!” — написал президент США.
По его версии, “Иран очень смело говорит” о нанесении Соединенным Штатам ответного удара на американскую операцию, жертвой которой стал Сулеймани. “Он (генерал — ред) уже атаковал наше посольство и готовился к дополнительным ударов по другим объектам. От Ирана на протяжении уже многих лет сплошные проблемы”, — считает президент.
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Напомним, ранее стало известно, что командующий спецслужбами “Аль-Кудс” иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в пятницу ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.
Позже Пентагон официально подтвердил гибель лидера “Аль-Кудс” иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.
В свою очередь секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи в пятницу поклялся “решительной местью Америке” за убийство Касема Сулеймани, главы элитного отряда “Аль-Кудс” в Багдаде.
Как сообщал УНН, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.