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Вбивство іранського генерала: Пекін і Москва різко засудили дії Вашингтона

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Глави МЗС Китаю та Росії Ван Ї та Сергій Лавров розкритикували вбивство американськими військовими іранського генерала Касема Сулеймані, який очолював спецпідрозділ Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) “Аль-Кудс”. Про це вони заявили під час проведених у суботу, 4 січня, телефонних розмов з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом, передає УНН із посиланням на DW.

Міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки (КНР) Ван Ї зокрема наголосив, що Сполученим Штатам слід робити ставку на діалог, а не “зловживати силою”. На думку глави китайської дипломатії, проведена “небезпечна військова операція порушує основоположні норми міжнародних відносин і посилить регіональну напруженість”, цитує агенція новин AFP повідомлення пресслужби МЗС КНР.

Очільник китайського зовнішньополітичного відомства додав: “Китай не схвалює застосування сили в міжнародних відносинах”.

Так само критично про операцію військових США з ліквідації іранського генерала висловився й міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Під час розмови із Заріфом очільник російського дипломатичного відомства закинув Вашингтону “грубе порушення основоположних норм міжнародного права”. Такі акції “заслуговують на осуд”, додав російський урядовець.

Згодом, спілкуючись телефоном з Ван Ї, Сергій Лавров та його співрозмовник погодилися, що ця “протиправна акція” США “серйозно загострила обстановку на Близькому Сході”, повідомляє пресслужба МЗС Росії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Ірані оголосили триденну жалобу після вбивства американцями генерала Сулеймані

Нагадаємо, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані. Прем’єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни. Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном.

Дії Вашингтона практично одразу підтримав Ізраїль, визнавши за США “право на самозахист”.

Своєю чергою міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф пообіцяв, що Тегеран вдаватиметься до “різноманітних правових заходів на міжнародному рівні для того, щоб притягти США до відповідальності за вбивство” іранського генерала. Заріф розцінив його як “теракт”.

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