Вбивство іранського генерала: Пекін і Москва різко засудили дії Вашингтона

КИЇВ. 4 січня. УНН. Глави МЗС Китаю та Росії Ван Ї та Сергій Лавров розкритикували вбивство американськими військовими іранського генерала Касема Сулеймані, який очолював спецпідрозділ Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) “Аль-Кудс”. Про це вони заявили під час проведених у суботу, 4 січня, телефонних розмов з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом, передає УНН із посиланням на DW.