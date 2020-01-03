В Ірані оголосили триденну жалобу після вбивства американцями генерала Сулеймані
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї оголосив триденну загальнонаціональну жалобу після вбивства в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані. Про це повідомляє УНН з посиланням на іранський телеканал Press TV.
"Іранський лідер засудив вбивство генерала Сулеймані і оголосив триденну загальнонаціональну жалобу. Більш того, він пообіцяв помститися тим, хто стоїть за вбивством Сулеймані", - йдеться в повідомленні телеканалу в Twitter.
Нагадаємо, командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п'ятницю ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.
Двоє високопоставлених військових перебували в автомобілях, по яких була нанесена серія ракетних ударів. Представник "Аль-Хашд аш-Шааб" інформував про те, що серед загиблих п'ятеро були членами організації, ще двоє - "гостями, які прибули в багдадський аеропорт". Аеропорт тимчасово припинив роботу з загрози безпеки польотів.
Удар по Сулеймані було завдано за розпорядженням президента США Дональда Трампа. Раніше він пригрозив Ірану, якщо що-небудь трапиться з посольством США в Іраку.