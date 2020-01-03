В Иране объявили трехдневный траур после убийства американцами генерала Сулеймани

"Иранский лидер осудил убийство генерала Сулеймани и объявил трехдневный общенациональный траур. Более того, он пообещал отомстить тем, кто стоит за убийством Сулеймани", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Напомним, командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в пятницу ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.

Двое высокопоставленных военных находились в автомобилях, по которым была нанесена серия ракетных ударов. Представитель "Аль-Хашд аш-Шааб" информировал о том, что среди погибших пятеро были членами организации, еще двое - "гостями, которые прибыли в багдадский аэропорт". Аэропорт временно прекратил работу из угрозы безопасности полетов.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.