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Убийство иранского генерала: Пекин и Москва резко осудили действия Вашингтона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 января. УНН. Главы МИД Китая и России Ван Йи и Сергей Лавров раскритиковали убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, который возглавлял спецподразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) “Аль-Кудс”. Об этом они заявили в ходе проведенных в субботу, 4 января, телефонных разговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи, передает УНН со ссылкой на DW.

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ван Йи в частности, отметил, что Соединенным Штатам следует делать ставку на диалог, а не “злоупотреблять силой”. По мнению главы китайской дипломатии, проведена “опасная военная операция нарушает основополагающие нормы международных отношений и усилит региональную напряженность”, цитирует агентство новостей AFP сообщение пресс-службы МИД КНР.

Глава китайского внешнеполитического ведомства добавил: “Китай не одобряет применение силы в международных отношениях”.

Так же критически об операции военных США по ликвидации иранского генерала высказался и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Во время разговора с Зарифи глава российского дипломатического ведомства обвинил Вашингтон в “грубом нарушении основополагающих норм международного права”. Такие акции “заслуживают осуждения”, добавил российский чиновник.

Позже, общаясь по телефону с Ван Йи, Сергей Лавров и его собеседник согласились, что эта “противоправная акция” США “серьезно обострила обстановку на Ближнем Востоке”, сообщает пресс-служба МИД России.

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Напомним, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны. Впоследствии президент Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.

Действия Вашингтона практически сразу поддержал Израиль, признав за США “право на самозащиту”.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф пообещал, что Тегеран будет прибегать к “различным правовым мерам на международном уровне для того, чтобы привлечь США к ответственности за убийство” иранского генерала. Зариф расценил это как “теракт”.

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