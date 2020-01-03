В Ірані загрожують помститися США за вбивство Сулеймані
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Колишній командир Корпусу вартових іранської революції, а нині секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї в п'ятницю поклявся "рішучої помстою Америці" за вбивство Касема Сулеймані, глави елітного загону "Аль-Кудс" в Багдаді. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Мученик, генерал-лейтенант Касем Сулеймані приєднався до своїх загиблим братам, але ми будемо рішуче мстити Америці", - заявив Резаї в пості в Twitter.
Нагадаємо, командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п'ятницю ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.
Двоє високопоставлених військових перебували в автомобілях, по яких була нанесена серія ракетних ударів. Представник "Аль-Хашд аш-Шааб" інформував про те, що серед загиблих п'ятеро були членами організації, ще двоє - "гостями, які прибули в багдадський аеропорт". Аеропорт тимчасово припинив роботу з загрози безпеки польотів.
Удар по Сулеймані було завдано за розпорядженням президента США Дональда Трампа. Раніше він пригрозив Ірану, якщо що-небудь трапиться з посольством США в Іраку.