Трамп пригрозил применить против Ирана новое вооружение на 2 трлн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Президент США Дональд Трамп пригрозил применить новое вооружение против Ирана в случае, если Тегеран совершит атаку на американские военные базы. Об этом глава Белого дома сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter, передает УНН.
“США только что потратили 2 трлн долларов в военное оборудование ... Если Иран атакует американскую базу или любого американца, мы отправим что-то из этого совершенного нового, прекрасного вооружения в их сторону без промедления”, — заявил президент.
Ранее Трамп сообщил, что США готовы “очень быстро и очень сильно” нанести удары по 52 иранским объектам в ответ на любое потенциальное нападение со стороны Тегерана.
В пятницу Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани.