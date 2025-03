У кількох містах США пройшли демонстрації проти війни з Іраном

“Немає справедливості, немає миру. США — геть з Близького Сходу”, — скандували сотні демонстрантів, які зібралися в суботу вдень навпроти Білого дому, а потім рушили маршем в напрямку готелю Trump International, яка належить родині президента і розташовується в декількох кварталах від Білого дому.

Схожі протести пройшли в суботу в Нью-Йорку, Чикаго та інших містах. Організаторами акції стали активісти з Code Pink — жіночої антивоєнної групи, яка ініціювала в суботу протести в багатьох американських містах.

Протестуючі у Вашингтоні тримали в руках плакати з написами “Ні війні, ні санкціям проти Ірану” та “Американські військовослужбовці — геть з Іраку”.

Перед учасниками мітингу у Вашингтоні виступила відома актриса і політична активістка Джейн Фонда, яку в минулому році поліція затримала під час протестної акції на сходах Капітолія в центрі столиці.

“Молодь повинна знати, що всі війни, що почалися після вашого народження, насправді велися за нафту!” — вигукнула 82-річна Фонда, виступаючи перед натовпом. Вона додала, що “ми більше не можемо втрачати життя і вбивати людей, руйнувати навколишнє середовище через нафту”.

Happening Now: Americans protest war footing with Iran at White House. Nearly 1000 protesters demand US leave Iraq chanting “US out of the Middle East no justice no peace.” #Iran #Iraq #NoWarWithIran pic.twitter.com/R9a0FB5VFD

— DCMediaGroup (@DCMediaGroup) January 4, 2020

Опитування громадської думки свідчать, що більшість американців виступають проти військових інтервенцій, проведених за кордоном. Згідно з торішнім соцопитуванням, проведеним університетом Чикаго радою з глобальних відносин, тільки 27% американців вважають, що закордонні військові інтервенції сприяють безпеці США, і майже половина вважає, що закордонне військове втручання знижує безпеку всередині країни.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану швидкою та сильною відповіддю в разі атаки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що командувач спецслужбами “Аль-Кудс” іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п’ятницю ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.

Пізніше Пентагон офіційно підтвердив загибель лідера “Аль-Кудс” іранського генерала Касема Сулеймані в результаті ракетного удару США.

У свою чергу секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї в п’ятницю поклявся “рішучої помстою Америці” за вбивство Касема Сулеймані, глави елітного загону “Аль-Кудс” в Багдаді.

Як повідомляв УНН, духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї оголосив триденну загальнонаціональну жалобу після вбивства в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані.