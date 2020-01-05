В нескольких городах США прошли демонстрации против войны с Ираном

КИЕВ. 5 января. УНН. Группы людей вышли на улицы в столице США, Вашингтоне и других американских городах в субботу днем, чтобы выразить свой протест в связи с авиаударом в Ираке, который был осуществлен по распоряжению президента Дональда Трампа для устранения иранского генерала Касема Сулеймани. Протестующие выражают свое несогласие с решением Трампа об отправке дополнительного военного контингента на Ближний Восток. Об этом пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.