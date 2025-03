В нескольких городах США прошли демонстрации против войны с Ираном

“Нет справедливости, нет мира. США — вон с Ближнего Востока”, — скандировали сотни демонстрантов, собравшихся в субботу днем напротив Белого дома, а затем двинулись маршем в направлении отеля Trump International, который принадлежит семье президента и располагается в нескольких кварталах от Белого дома.

Похожие протесты прошли в субботу в Нью-Йорке, Чикаго и других городах. Организаторами акции стали активисты из Code Pink — женской антивоенной группы, которая инициировала в субботу протесты во многих американских городах.

Протестующие в Вашингтоне держали в руках плакаты с надписями “Нет войне, нет санкциям против Ирана” и “Американские военнослужащие — вон из Ирака”.

Перед участниками митинга в Вашингтоне выступила известная актриса и политическая активистка Джейн Фонда, которую в прошлом году полиция задержала во время акции протеста на ступенях Капитолия в центре столицы.

“Молодежь должна знать, что все войны, начавшиеся после вашего рождения, на самом деле велись за нефть!” — воскликнула 82-летняя Фонда, выступая перед толпой. Она добавила, что “мы больше не можем терять жизни и убивать людей, разрушать окружающую среду из-за нефти”.

Happening Now: Americans protest war footing with Iran at White House. Nearly 1000 protesters demand US leave Iraq chanting "US out of the Middle East no justice no peace ." #Iran #Iraq #NoWarWithIran

Опросы общественного мнения показывают, что большинство американцев выступают против военных интервенций, проведенных за рубежом. Согласно прошлогодним соцопросам, проведенным университетом Чикаго советом по глобальным отношений, только 27% американцев считают, что зарубежные военные интервенции способствуют безопасности США, и почти половина считает, что зарубежное военное вмешательство снижает безопасность внутри страны.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану быстрым и сильным ответом в случае атаки.

Напомним, ранее стало известно, что командующий спецслужбами “Аль-Кудс” иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в пятницу ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.

Позже Пентагон официально подтвердил гибель лидера “Аль-Кудс” иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.

В свою очередь секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи в пятницу поклялся “решительной местью Америке” за убийство Касема Сулеймани, главы элитного отряда “Аль-Кудс” в Багдаде.

Как сообщал УНН, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.